Rapina al pilota Leclerc, 4 arresti un anno dopo

Se le gioie in Formula 1 per Charles Leclerc tardano ad arrivare, una buona notizia per il pilota Ferrari arriva dai carabinieri di Viareggio che hanno arrestato 4 persone per la rapina del suo prezioso orologio avvenuta il 18 aprile 2022, il giorno di Pasquetta proprio sulla Darsena della cittadina versiliese. Si tratta di 3 uomini e una donna, l'operazione è stata compiuta assieme ai militari di Napoli, Caserta e Milano.

L'orologio era un Richard Mille Rm 67-02, cronografo di lusso cui è impraticabile dare un prezzo reale. Si pensi solo che il prototipo nel 2021 era stato venduto all'asta per 2 milioni di euro odierni.

Due persone sarebbero autori materiali del colpo, a bordo di uno scooter di grossa cilindrata intestata a un presta nome, gli altri due complici erano a bordo di un suv noleggiato a Napoli. Leclerc era stato pedinato dai due sullo scooter da Forte dei Marmi a Viareggio. Dopo il furto il gruppo è ripartito alla volta di Napoli.

Due degli arrestati sarebbero indiziati per la tentata rapina di un orologio da 40mila euro a Forte dei Marmi nella stessa giornata, ai danni di un giovane lucchese picchiato. Ancora indietro nel tempo, a due degli arrestati si contesta una rapina a Forte dei Marmi ad agosto 2021. Un turista france4se fu minacciato con la pistola a salve e furono anche esplosi alcuni colpi, prima di portare via l'orologio da 80mila euro.