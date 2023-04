Rivelata, spettacolo musical-storico a San Miniato con Tra i Binari

Sabato 8 aprile alle 18 alla Cappella della SS. Trinità in via Rondoni a San Miniato, in occasione dei Festeggiamenti del Capodanno dell'Annunciazione 2023 della Regione Toscana, unito ai grandi festeggiamenti del Giubileo della Diocesi della Città di San Miniato, Tra i Binari APS e l'Arci conf. di Misericordia di San Miniato presentano lo spettacolo “Rivelata. Annunciazione e Deposizione tra arte, teatro e polifonia.”

Attraverso la collaborazione del pittore e storico dell’arte, Luca Macchi, della cantante attrice professionista, Pamela Larese, con la regia di Tra i Binari, si provvederà alla realizzazione di uno spettacolo per intessere arte, tradizione e festa, aprendo un focus su uno dei tesori nascosti della Città: il Museo della Misericordia.

Il percorso parte da due opere d’arte di grande valore storico-artistico: la “Deposizione Lignea” del XIII° Sec proveniente dalla Cappella di SS Trinità e “Annunciazione Apocalittica" di Dilvo Lotti del 1974,proveniente dalla collezione privata del dott. Lapi.

Ispirati da queste Opere si procederà a creare una riflessione tra i due episodi apice e culmine del Vangelo attraverso una chiave di lettura tutta femminile. Lo spettacolo sarà una fusione di storia, canto polifonico, video mapping, ricerca drammaturgica e riflessione su Maria: Donna e Madre.

La giornata si aprirà nella mattina con incursioni canore per il centro storico di San Miniato.

Le cantanti, guidate da Pamela Larese, percorreranno gli angoli della città per celebrarla e farla risuonare in questa meravigliosa occasione. Se vi capiterà di incontrarle non indugiate a soffermarvi, vi potranno coinvolgere nella meraviglia dei loro canti.

Alle 18 presso la Cappella della SS Trinità andrà in scena lo spettacolo: “Rivelata. Annunciazione e Deposizione tra arte, teatro e polifonia”. Uno spettacolo musicale e storico fatto di vari ingredienti: due opere d’arte figurativa, interventi storico artistici, canto polifonico, una rielaborazione di testi scelti per l’occasione e nuove tecnologie con un progetto specifico di video mapping a cura della scenografa Flavia Macchi.

Le cantanti sulla scena (Vittoria Belvignati, Marina Capezzone, Simona Fossi & Beatrice Nutini)

dialogheranno con gli interventi di Luca Macchi e con la scenografia studiata ad hoc per la valorizzazione della Cappella della Misericordia. Alla regia Francesco Mugnari.

Un evento che Tra i Binari ha pensato insieme all’ Arci conf. di Misericordia di San Miniato per valorizzare al meglio i festeggiamenti del Capodanno dell'annunciazione, importante ricorrenza della Regione Toscana e il Giubileo della Diocesi, evento che elevò San Miniato allo stato di Città, cambiando definitivamente il corso della sua storia.

L’appuntamento è quindi per Sabato 8 Aprile 2023 con le incursioni urbane mattutine di Canto polifonico nella città e nel pomeriggio, alle 18:00, con la presentazione dello spettacolo “Rivelata. Annunciazione e Deposizione tra arte, teatro e polifonia” presso la Cappella della SS Trinità in Via P. Rondoni, San Miniato. Ingresso Gratuito fino ad esaurimento posti. Non è richiesta prenotazione

Per info

Mail: teatritraibinari@gmail.com

Tel: 3385847087.

Fonte: Tra i Binari