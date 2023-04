Ruba valigetta da lavoro e motosega in piena notte, denunciato

Aveva in mano una valigetta da lavoro e una motosega. Stava camminando in via Vespucci verso via Puccini. La polizia lo ha sorpreso e denunciato per furto.

Protagonista della vicenda a Pisa un 39enne, di origini tunisine e con precedenti. Alle 2 di martedì 4 aprile è stato notato dalla polizia che gli ha intimato l'alt, anche se poi lui è fuggito.

Durante le ricerche, in via Vespucci veniva trovato in sosta un furgone di colore bianco con lo sportello destro aperto. Dopo aver contattato il proprietario del mezzo, la polizia ha accertato il furto di una motosega di colore arancione e di un trapano avvitatore contenuto in una valigetta. Gli oggetti asportati corrispondevano a quelli del soggetto in fuga.

Le ricerche sono continuate incessantemente, fino a che circa tre ore dopo è stato individuato sotto i portici di viale Gramsci. Sebbene non avesse più con sé gli strumenti asportati, era vestito con gli stessi capi di abbigliamento di quando era sfuggito una prima volta alla pattuglia; anche stavolta ha tentato la fuga ma è stato prontamente bloccato dai poliziotti.