Rubinetti a secco sulla rete idrica di via di Soffiano

Publiacqua avvisa i cittadini del Comune di Firenze che, causa guasto sulla rete idrica di via di Soffiano e conseguente svuotamento del serbatoio di Marignolle, nelle prossime ore si potranno verificare forti abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua nelle zone di Marignolle, Bellosguardo, via delle Campora, Galluzzo. Le mancanze d'acqua sono già sensibili su via di Soffiano. I tecnici di Publiacqua sono al lavoro per la riparazione del guasto.

Fonte: Publiacqua - Ufficio Stampa