Spaccio a minorenni, due denunce a Firenze dalla municipale

Due spacciatori denunciati in due distinte operazioni. Sono gli ultimi interventi della Polizia Municipale di Firenze contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo risale a venerdì. Gli agenti del Reparto Antidegrado in abiti civili si trovavano in zona Stazione di Santa Maria Novella quando hanno visto un uomo in bicicletta avvicinarsi a un gruppo di giovani per poi allontanarsi dopo aver parlato con una ragazza e poi tornare per consegnarle un involucro. Pensando che si trattasse di droga gli agenti hanno prima fermato la ragazza, minorenne residente in un comune della provincia, che ha confermato il sospetto; poi hanno bloccato anche lo spacciatore. Gli agenti hanno contattato i familiari della ragazza che l’hanno raggiunta. La giovane che ha raccontato che conosceva l’uomo e che in passato le già offerto sostanze stupefacenti (nello specifico hashish). A questo punto gli agenti hanno perquisito lo spacciatore recuperando ulteriore hashish e denaro. Sottoposto a fotosegnalamento è emerso che l’uomo, nordafricano di 30 anni, era già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici e che non era in regola con la normativa sull’immigrazione. Denaro e droga (complessivamente poco meno di 4,5 grammi di hashish) sono stati sequestrati e l’uomo denunciato.

Cambio di scenario per l’intervento di sabato 1° aprile. Gli agenti del Reparto Antidegrado, sempre in borghese, si trovavano nei Giardini della Fortezza quando hanno assistito a una presunta cessione di sostanze stupefacenti. In particolare un giovane appoggiato alla spalletta dell’argine del Mugnone è stato avvicinato da un altro uomo in bicicletta che, avvenuto lo scambio, si è allontanato. Gli agenti sono quindi intervenuti bloccando il presunto cliente che ha consegnato subito la sostanza appena acquistata (1,24 grammi di hashish). Tornati sul posto la pattuglia ha scorto lo spacciatore ancora appoggiato alla spalletta del torrente. Si è quindi avvicinata chiedendogli generalità e documenti di cui è però risultato sprovvisto. Per questo gli agenti lo hanno quindi accompagnato alla sede della Polizia Scientifica per il fotosegnalamento: è risultato un cittadino nordafricano del 1990, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. La perquisizione non ha dato esito positivo per la droga ma sono state trovate diverse banconote che sono state sequestrate. Per l’uomo è scattata la denuncia.