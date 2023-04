Tag Alia ritirati dall'80% dei cittadini, sportello a Empoli aperto ancora ad aprile

Visti i buoni risultati nell’attivazione del nuovo sistema di tariffazione corrispettiva dei rifiuti urbani, con una media dell’80% dei cittadini interessati che ha già ritirato i nuovi dispositivi di lettura (TAG), l’apertura dello sportello dedicato di Empoli si concluderà a fine aprile.

In via Leopoldo Giuntini (n.40), nella sede dell’Ex Hub vaccinale messa gentilmente a disposizione dal gruppo Sesa, i cittadini di tutti comuni interessati dall’attivazione della corrispettiva, compresi quelli di Lastra a Signa, potranno recarsi fino al 29 aprile per ritirare i TAG per i contenitori, e se necessario le attrezzature stesse, oltrechè svolgere pratiche Tari.

Le 6 postazioni di via Giuntini rimangono, quindi, aperte 6 giorni su 7 nel seguente orario:

• lunedì, mercoledì e venerdì con orario 13.00 – 19.00

• martedì, giovedì e sabato con orario 9.00 – 13.00

• domenica: chiuso

Considerando che il nuovo sistema è attivo dal 1° gennaio, si informa che nella sola città di Empoli hanno ritirato i TAG oltre 18.000 utenze su un totale di 23.000 circa (oltre il 78%), e percentuali simili si riscontrano su tutto il territorio dell’Empolese Valdelsa coinvolto in questa trasformazione: Capraia e Limite 83%, Castelfiorentino 79%, Certaldo 83%, Fucecchio 78% circa, Gambassi Terme 82%, Montelupo f.no 81% e Vinci 79% circa.

Al fine di agevolare l’afflusso degli utenti, si ricorda che è possibile prenotare l’accesso alle 4 postazioni per il ritiro dei tag attraverso l’Area Clienti del portale istituzionale, www.aliaserviziambientali.it, mentre invece è necessario attendere il proprio turno nella sede di via Giuntini per svolgere pratiche TARI nelle due postazioni dedicate.

Dal prossimo 2 maggio, dopo la chiusura dello sportello nella sede dell’Ex Hub vaccinale, tornerà nuovamente attivo lo sportello in via del Castelluccio. Sarà un nuovo Punto Alia, con sportelli integrati ed un ambiente rinnovato e reso più accogliente per i cittadini che potranno recarsi ai 5 sportelli presenti per effettuare pratiche TARI, avere informazioni e supporto nella lettura delle bollette e tutto quanto attiene ai servizi offerti. Alia ricorda, infatti, che il nuovo sistema tariffario è basato sulla misurazione dei rifiuti prodotti e tiene conto del comportamento di ogni singola utenza. La corretta differenziazione dei rifiuti ed esposizione del secondo trimestre 2023 (aprile – giugno) darà diritto ai cittadini di accedere alle premialità, riconosciute anche per il primo trimestre (gennaio – marzo).

Per maggiori dettagli: https://www.aliaserviziambientali.it/tariffa-corrispettiva/

Fonte: Alia Servizi Ambientali