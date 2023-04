Una trentina di furti su auto e in negozi nel Pistoiese: fermati due 22enni

In meno di otto mesi, avrebbero compiuto almeno 27 reati tra spaccate, furti di auto e furti su auto in sosta nel Pistoiese. Due componenti della banda sono stati arrestati e messi in carcere in seguito all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare su ordine della Procura della Repubblica di Pistoia.

I due ventiduenni di origine tunisina sono gravemente indiziati furti aggravati e ricettazioni commessi tra aprile 2022 e febbraio 2023 a Pistoia e in diversi comuni della provincia, in concorso con altri soggetti minorenni. I furti hanno riguardato diversi esercizi pubblici e autovetture in sosta, con l'obiettivo di rubare soldi contanti, beni di ogni genere e soprattutto tagliandi Gratta e Vinci.

L'attività investigativa dei carabinieri di Pistoia si è concentrata inizialmente sui tagliandi Gratta e Vinci e, grazie alla collaborazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stato possibile individuare le ricevitorie dove i tagliandi vincenti erano stati riscossi. Successivamente, i carabinieri hanno effettuato pedinamenti e sopralluoghi fino all'arresto in flagranza del 24 febbraio scorso.

I ladri, dopo aver tentato di rubare un'auto, sono stati scoperti da un cittadino che aveva allertato le forze dell'ordine e hanno cercato di fuggire a bordo di un'altra auto anch'essa rubato nelle ore precedenti.