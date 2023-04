Use Rosa chiude la stagione puntando al primo posto in classifica

Si potrebbe definire scontro diretto o anche antipasto dei playoff, di sicuro è la gara che potrebbe consegnare all’Use Rosa Scotti la matematica certezza di chiudere la stagione regolare al primo posto.

Mercoledì alle 20.30 (arbitri Vastarella di Milano e Marconetti di Rozzano) la squadra di coach Alessio Cioni è impegnata sul difficile parquet di La Spezia contro una squadra accreditata dai pronostici come una delle favorite al salto di categoria.

Le biancorosse partono forti del più 19 dell’andata, un dato da tenere in considerazione nel caso di classifica avulsa, ma scendono in campo soprattutto per fare la propria partita e testare la condizione in vista degli ormai imminenti playoff.

“E’ una partita molto importante – spiega coach Cioni – perché potrebbe darci la matematica certezza del primo posto in classifica addirittura con una giornata di anticipo. Sicuramente sarebbe una bella soddisfazione anche se, prima di gustarla, dobbiamo superare questo ostacolo molto difficile sul campo di quella che ora è la seconda forza del campionato.

Le liguri sono un ottimo gruppo, allenato bene e sarà molto importante tenere alti ritmo ed intensità. Energia e ritmo sono due delle loro caratteristiche oltre alla solidità difensiva e per questo serviranno pazienza e lucidità specie nei momenti difficili della partita”. “Siamo ormai alla volata finale di questa stagione regolare – conclude - ed anche per questo le ragazze sapranno trovare da sole le giuste motivazioni per approcciare al meglio questa partita”.

La gara di La Spezia è l’ultima trasferta prima dei playoff. L’Use Rosa Scotti chiuderà poi la sua stagione domenica 16 aprile al Pala Sammontana contro Roseto prima di tuffarsi nel momento clou della stagione, i playoff appunto che inizieranno il fine settimana successivo, quello del 22/23 aprile.

La gara di La Spezia sarà visibile in diretta sulla pagina facebook del club ligure ‘cestistica spezzina’.

Fonte: Use Basket Empoli