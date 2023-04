Vinci, open day al nido d'infanzia 'Piccino Picciò' e allo spazio gioco 'Piccoli a Villa Reghini'

Open day ad aprile a Vinci per conoscere il nido d'infanzia 'Piccino Picciò' e lo spazio gioco 'Piccoli a Villa Reghini”, le cui iscrizioni saranno aperte fino al 30 aprile (per i nati a maggio fino al 1° giugno) attraverso la sezione 'Servizi' del sito del Comune di Vinci.

Per quanto riguarda il nido d'infanzia 'Piccino Picciò' gli open day sono in programma dal 4 aprile fino al 20 aprile, tutti i martedì e i giovedì dalle 9.30 alle 10.30 (su appuntamento) . Per prenotare è necessario chiamare il numero 057158392(dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18.00). Per quanto riguarda lo spazio gioco 'Piccoli a Villa Reghini' le date degli open day sono 5, 12, 19 aprile con orario 17-18 mentre il 15 aprile è in programma un laboratorio creativo con i bambini dalle ore 10 alle 12. Anche in questo caso gli incontri saranno organizzati su appuntamento: per prenotare è necessario chiamare il numero 0571902292 o scrivere all'indirizzo di posta elettronica villareghini@comune.vinci.fi.it.

“Invito a visitare le due realtà educative del nostro territorio rivolte alla fascia di età 3-36 mesi – ha dichiarato l'assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Vinci Chiara Ciattini -. Due realtà diverse tra loro come organizzazione ma finalizzate entrambe ad affiancare le famiglie contribuendo alla formazione dei piccoli con esperienze educative che permetteranno, attraverso momenti ludici, di sviluppare le capacità di ognuno, con rispetto dei tempi e delle attitudini personali. Le due strutture sono ritenute due eccellenze, che riescono a perseguire il ruolo educativo e a creare un clima di coinvolgimento collaborativo delle famiglie dei piccoli ospiti”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa