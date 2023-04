Viola il divieto di ritorno a Pisa, denunciato

Nel pomeriggio di lunedì 3 aprile la polizia a Pisa ha ccordinato una capillare azione di prevenzione dei fenomeni di microcriminalità. Sono state identificate 21 persone, tra cui in piazza della Stazione un 42enne di Volterra. Nei suoi confronti, a causa dei precedenti e della sua ingiustificata presenza a Pisa, nel luglio del 2021 il Questore aveva adottato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Pisa per tre anni. Pertanto il 42enne è stato accompagnato in via Lalli e denunciato alla Procura della Repubblica per la violazione della misura di prevenzione.