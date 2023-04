A 102 anni in ospedale per le ferite, indagata la figlia

Dopo essere finita a 102 anni in ospedale a Siena per alcune ferite, i carabinieri di Montalcino hanno indagato la figlia per lesioni aggravate. Lo riporta il quotidiano La Nazione, specificando che anche l'abitazione dell'ultracentenaria è sotto sequestro. L'iscrizione al registro degli indagati sarebbe un'atto dovuto per verificare un'eventuale responsabilità e una consulenza medico-legale sulle ferite riportate dall'anziana potrebbe chiarire se sono accidentali o legate a lesioni.