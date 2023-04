A 7 anni 'evadono' da scuola per fare un giro a Firenze: assessori li notano. Volevano visitare anche Roma

Una piccola evasione, studiata nel dettaglio. Non parliamo di pericolosi fuggitivi, ma di due bambini di sette anni di una scuola di Grassina a Bagno a Ripoli. I bambini sono stati ritrovati a Firenze, a più di dodici chilometri di distanza. L'obiettivo era un giro turistico tra le bellezze italiane: raggiunto il centro di Firenze, infatti, i due avevano pianificato di prendere un treno per Roma. A mandare all'aria il loro piano, però, è stati due assessori del Comune di Firenze, Sara Funaro e Benedetta Albanese, che li hanno notati e condotti in custodia insieme ai vigili. I fatti risalgono allo scorso 3 aprile.

I due bambini non sarebbero entrati in classe, ma il sistema elettronico, per cause ancora da chiarire, non ha inviato il relativo messaggio alla famiglia. I due sono quindi riusciti a evadere la sorveglianza scolastica studiando dove sarebbero potuti uscire senza dare nell'occhio. Hanno preso una porta laterale della palestra e una porta secondaria, attraversato il grande giardino della scuola e infine sarebbero passati da un varco nella rete fino ad arrivare alla piazza di Grassina. Qui hanno atteso il bus 31 e, una volta a bordo, si sono diretti alla stazione di Santa Maria Novella. I due assessori hanno notati i piccoli in via delle Terme a Firenze.

La preside dell'istituto comprensivo ha avviato un'indagine interna e ha affermato che il personale scolastico non è stato negligente. Tuttavia, i genitori dei bambini stanno valutando di intraprendere un'azione legale. La polizia municipale di Firenze sta indagando sulla vicenda.