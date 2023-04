Alla guida di un fuoristrada da sequestrare, denunciati in 2

È di due notti fa l’operazione degli agenti della Polstrada di Montepulciano, che nel corso di un consueto servizio di vigilanza stradale, hanno intercettato una Range Rover Sport, che transitava lungo il raccordo Siena-Bettolle fermandola per un controllo.

Per puro istinto o forse grazie all’esperienza maturata su strada, hanno approfondito le verifiche, scoprendo, attraverso riscontri incrociati effettuati insieme ai colleghi della Polstrada senese, che si trattava di un veicolo da sequestrare, perché coinvolto in un’indagine per evasione fiscale per quasi 900.000 euro.

Il conducente del veicolo, residente nella nostra provincia, e il proprietario, entrambi italiani poco più che 60enni, sono stati quindi denunciati per sottrazione di cose sottoposte a sequestro e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.