Assemblea Anpi a Molino d'Egola: "Puntiamo ai giovani"

La sezione ANPI di San Miniato organizza un'assemblea delle iscritte e degli iscritti al circolo Arci di Molino d'Egola, martedì 11 aprile 2023 alle ore 21.15.

All'ordine del giorno due temi principali: l'attualità politica e l'organizzazione delle prossime iniziative.

"Abbiamo bisogno di momenti di confronto come questi, anche perché stiamo ricevendo richieste di iscrizione da persone di tutto il comune e vogliamo incontrarle, per poter organizzare al meglio le nuove energie" dichiara il presidente della sezione Delio Fiordispina. "Invitiamo chi vuole fare o rinnovare la tessera a venire di persona. Saremo presenti con un banchino per il tesseramento per tutta la durata dell'assemblea".

In ponte, nelle prossime settimane, ci saranno iniziative che vedranno coinvolte le scuole e numerose associazioni del territorio. Fiordispina commenta: "Stiamo cercando di collaborare il più possibile con altre realtà e di aprirci agli stimoli e alle idee che vengono anche dalle persone più giovani. Il 22 aprile organizzeremo un'intera giornata dedicata alla Resistenza e alla Liberazione a Cigoli, insieme all'Arci, Canto Rovesciato e ai Vincanto, che ci presenteranno il loro ultimo spettacolo Campi di battaglia - Voci in cerca di pace. Sarà una primavera ricca di iniziative per noi dell'Anpi, ne siamo molto soddisfatti". Conclude: "Inoltre abbiamo aderito alla terza marcia per i diritti umani prevista per sabato 6 maggio".