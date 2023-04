Basket, fase a orologio per la Promozione: il calendario

Inizia il conto alla rovescia per la fase a orologio del campionato di Promozione che stabilirà le prime tre squadre che saranno direttamente promosse nella prossima serie D e la quarta che staccherà il pass per i playoff. Ciascuna squadra giocherà due partite fuori casa con le squadre che la precedono in classifica e due partite in casa con le squadre che la seguono.

Per il Gialloblu Castelfiorentino di coach Dario Chiarugi, in corsa per l’unico posto disponibile per i playoff, il calendario prevede La Crocetta San Miniato e Libero Basket Siena fuori casa, Pallacanestro Grosseto e Pallacanestro San Miniato in casa.

Ecco il calendario completo:

- martedì 11 aprile | LA CROCETTA – GIALLOBLU, ore 21.30 Empoli

- sabato 15 aprile | GIALLOBLU – GROSSETO, ore 21.00 PalaBetti

- sabato 22 aprile | GIALLOBLU – SAN MINIATO, ore 21.00 PalaBetti

- giovedì 27 aprile | LIBERO BASKET – GIALLOBLU, ore 21.15 Siena

Fonte: Abc Castelfiorentino