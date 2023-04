A Pisa in centro storico i carabinieri hanno controllato una persona, sorprendendola in possesso di un rasoio e di un paio di forbici da barbiere, il primo con lama di lunghezza pari a 4 cm e la seconda di una lunghezza di 18,5 cm. I carabinieri hanno denunciato la persona, al termine degli accertamenti, per il reato di porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere.