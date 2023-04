Dolci con etichette non a norma in un supermercato: 12 kg di merce sequestrata e 4mila euro di multa

Nel contesto della campagna per la sicurezza alimentare che coinvolge tutte le attività di vendita e somministrazione di generi alimentari, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Livorno hanno eseguito un'ispezione in un supermercato della città per verificare la conformità alle normative vigenti e prevenire possibili rischi per la salute pubblica, soprattutto in vista del maggior consumo di dolci durante il periodo pasquale.

Durante l'ispezione, i militari hanno scoperto che il negozio vendeva prodotti dolciari preconfezionati (cioccolato di vario tipo e formato) senza etichette che indicassero la presenza di allergeni negli ingredienti, potenzialmente pericolosi per le persone allergiche.

I prodotti dolciari in questione, del peso di circa 12 kg e con un valore commerciale di circa 300 euro, sono stati sequestrati in via precauzionale. Il rappresentante legale, un uomo di 58 anni, è stato multato per 4.000 euro e segnalato alle autorità competenti.

I Carabinieri del NAS e della locale stazione continueranno a effettuare controlli su tutto il territorio provinciale, in collaborazione con le autorità sanitarie competenti, per garantire la sicurezza alimentare dei cittadini.