Evade più volte dai domiciliari, 72enne in carcere

Un arresto a Pisa, in manette un 72enne. La polizia è intervenuta il 4 aprile in centro per un uomo che scontava ai domiciliari una condanna per reati contro il patrimonio; ai numerosi controlli effettuati dalla polizia è risultato assente, pertanto è stata inviata una dettagliata informativa all’ Ufficio di Sorveglianza di Pisa, dove sono state enucleate tutte le violazioni alle prescrizioni imposte dal Giudice. Il 72enne, confidando nell’età, riteneva a torto che potesse permettersi tali violazioni; il giudice difatti lo aveva ammonito per ben due volte a rispettare gli obblighi impostigli, ma alla quarta violazione ne ha ordinato la cattura, pertanto i poliziotti dopo un passaggio in Questura per la notifica degli atti lo hanno portato al carcere don Bosco.