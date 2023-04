Al supermercato le foto dei taccheggiatori. Il sindaco: "Vicini all'imprenditore derubato"

Le foto dei malviventi nel supermercato come 'memento' per i taccheggiatori. Succede nell'Empolese Valdelsa, nella catena di supermercati Marzi & Fulignati, che ha punti vendita tra Empoli e Vinci (e anche nel Cuoio a Santa Croce sull'Arno).

Roberto Marzi, titolare della catena, è finito anche a Pomeriggio Cinque per questa sua trovata. Ha deciso di stampare le foto dei taccheggiatori, oscurando il volto, e di apporle all'ingresso dei supermercati. Così facendo non solo il ladro può riconoscersi, ma anche gli addetti alla sorveglianza sono in grado di verificare se all'interno del supermarket c'è uno dei taccheggiatori 'noti' o meno.

La decisione è stata presa dopo una serie di furti all'interno dei locali di Ponzano, Sovigliana e negli altri punti vendita. La speranza di Marzi è quella di disincentivare l'azione criminale.

"Esprimo sincera solidarietà al proprietario del supermercato del nostro Comune che nelle ultime settimane è stato più volte vittima di alcuni furti. Legalità e sicurezza sono aspetti fondamentale per ogni commerciante. Derubare un'impresa e chi sceglie di investire sul territorio è un gesto deplorevole che condanniamo con fermezza. Voglio essere pubblicamente vicino oggi all'imprenditore di Vinci che ha subito questi furti. L'augurio è anche che verso queste persone vengano presi dei provvedimenti. Ogni commerciante e dipendente ha il diritto di poter lavorare in totale tranquillità e sicurezza" così ha commentato il sindaco vinciano Giuseppe Torchia.