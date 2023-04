Fucecchio, Forza Italia chiede di dare il gettone presenza all'associazione Re.So in difficoltà

Nell'ultimo consiglio comunale il giorno 23 Marzo 2023, Simone Testai per conto del Gruppo Consiliare Forza Italia centrodestra Fucecchio, ha proposto nel corso della seduta consiliare, di devolvere il gettone di presenza all'associazione Recupero Solidale “Re So”, per fronteggiare l'allarme lanciato dalla presidente Sig.ra Marinella Catagni, con comunicato stampa dell'11 marzo 2023, nel quale denunciava le difficoltà dell'associazione nel reperire alimenti base come pasta e riso.

“Sono rimasto stupito dice Testai del fatto che assessori e sindaco non ne fossero a conoscenza; ed amareggiato anche dalla presa di posizione ostruzionista di alcuni consiglieri della maggioranza, che tanto si dicono vicini e attivi nel volontariato. Non essendo stato possibile un riscontro ufficiale nell'assemblea consiliare; dopo confronto con la Presidente della commissione II Dott.ssa Rossella Costante, abbiamo deciso di proporre ufficialmente di devolvere il gettone di presenza, chiedendo l'impegno ufficiale dei consiglieri che intendono aderire alla proposta.

La stessa Presidente, che ha accolto di buon grado la proposta, ha avanzato la possibilità inoltre al fine di valutare le possibili attività di supporto a queste importanti associazioni territoriali, e di redigere un documento congiunto, udire nella commissione 2 da lei presieduta (convocata per domani 6 aprile ) l’associazione Re So e le associazioni territoriali interessate, al fine di valutare le modalità con cui potremmo, compatibilmente con le risorse e le competenze dell'amministrazione, adottare misure di aiuto nei loro confronti.

Per fortuna, che nella maggioranza ci sono anche persone sensibili alle problematiche reali dell'associazionismo, e politicamente oneste come la presidente Rossella Costante, con la quale abbiamo potuto intraprendere un'azione congiunta nell'interesse dell'associazione RESO, e delle persone bisognose, azione che travalica l'ideologia politica per il bene comune.

Per il Gruppo Forza Italia centrodestra Fucecchio

il Capogruppo Simone Testai

Cons. com. Sabrina Ramell