Incidente questo pomeriggio sulla Fi-Pi-Li tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione Pisa. Alcuni veicoli sarebbero rimasti cpoinvolti in uno o più incidenti intorno alle 18.30. Da quanto appreso ci sarebbero almeno 4 feriti, tra cui una 36enne che è stata trasportata all'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice giallo. L'incidente ha provocato almeno 4 km di coda. Sul posto un'automedica e un'ambulanza.