Mangiava nei ristoranti e poi fuggiva via senza pagare: fermata una 50enne

La polizia ha espulso una donna lituana di 50 anni dal territorio nazionale che avrebbe avuto il “vizio” di consumare colazioni, pranzi e cene in diversi locali, anche rinomati di Firenze, ma che al momento di saldare il conto, si sarebbe spesso data alla fuga o rifiutata di pagare. La donna ha collezionato denunce anche per altri reati, come insolvenza fraudolenta e ricettazione. Inoltre, aveva utilizzato diverse identità false per coprire i suoi comportamenti illeciti e aveva anche aggredito esercenti e clienti dei ristoranti. La donna aveva causato problemi anche all'aeroporto di Firenze,dove avrebbe più volte creato problemi alla sicurezza aeroportuale e disturbato i passeggeri in transito all’aeroporto.

L’ultimo episodio è di domenica sera, la cittadina dell’est Europa infatti, avrebbe mangiato in un ristorante di Piazza della Signoria e si sarebbe poi rifiutata di pagare. Intervenuta la volante di via Zara, alla richiesta degli agenti di fornire le generalità, la donna avrebbe mentito, inoltre, nell’occasione, all’interno del suo zaino sono stati trovati dai poliziotti un martello, un coltello ed una tenaglia, oltre a diversi documenti appartenenti ad una terza persona e risultati essere il provento di un furto.

Il Prefetto aveva emesso un decreto di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, che la donna non aveva rispettato, quindi il Questore della provincia di Firenze ha eseguito l'espulsione con la collaborazione dell'Ambasciata Lituana di Roma e della Polizia tedesca.