Padule di Fucecchio, escursioni al Centro Visite per Pasquetta

La sesta edizione di Open Week della Valdinievole propone un calendario di centinaia di eventi fra visite guidate, aperture straordinarie, manifestazioni culturali e degustazioni nello straordinario territorio da Leonardo a Pinocchio.

Il Centro RDP Padule di Fucecchio partecipa ad Open Week, oltre che con le numerose visite guidate in programma, garantendo aperture straordinarie del Centro Visite di Castelmartini e dell’osservatorio faunistico de Le Morette.

Entrambe le strutture, grazie alla disponibilità dei collaboratori del Centro, saranno aperte al pubblico: lunedì 10 aprile (Pasquetta) ore 9-12 e 14,30-17,30; martedì 25 aprile ore 9-12 e 14,30-17,30; lunedì 1 maggio ore 9-12 e 15-18.

Negli orari indicati la fruizione è libera, senza prenotazione; sarà presente personale esperto a disposizione dei visitatori per dare informazioni sull’area protetta e, all’osservatorio, per il riconoscimento degli uccelli acquatici.

Il Centro Visite della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio ospita allestimenti sull’area umida, mostre di fotografia e disegno naturalistico e la mostra dei bozzetti del monumento sull’Eccidio; si arriva in auto e c’è possibilità di parcheggio.

Dal Centro Visite è possibile raggiungere l’osservatorio faunistico con una piacevole passeggiata di 6 km (fra andata e ritorno) sul percorso natura de Le Morette, che nei giorni indicati è totalmente chiuso al traffico motorizzato.

Nell’ambito dell’Open Week il Centro organizza anche, in collaborazione con i Comuni di Larciano e Cerreto Guidi, escursioni gratuite nel Padule di Fucecchio condotte da Guide Ambientali Escursionistiche qualificate.

Sabato 15 aprile (ore 15,30-18,30) si va “In cammino da Stabbia al Padule tra storia e natura” mentre domenica 16 aprile sarà la volta di due visite nell’Area Righetti (ore 9-12 e ore 15-18), la parte più settentrionale della Riserva Naturale.

Domenica 23 aprile (ore 9-12) una bella visita guidata sul percorso natura de Le Morette, mentre venerdì 28 aprile (ore 18,30-21,30) è prevista una visita notturna; domenica 30 aprile (ore 9-12) visita botanica sul Colle di Monsummano.

Sabato 29 aprile (ore 15,30) un evento speciale in collaborazione con il Comune di Larciano: al Centro Visite incontro con Simone Frasca, illustratore di libri per l'infanzia, che presenterà le storie del suo personaggio più famoso (Bruno lo zozzo) e continuerà con le creature fantastiche giocando con i bambini a crearne di nuove in parte ispirate agli animali del Padule. A seguire (ore 17,30) un laboratorio sulla lavorazione delle erbe palustri con l'Associazione Intrecci.

Per informazioni e prenotazioni: Centro RDP Padule di Fucecchio (email fucecchio@zoneumidetoscane.it); il programma generale delle visite e degli altri eventi primaverili è disponibile su www.paduledifucecchio.eu

Fonte: Centro RDP Padule di Fucecchio