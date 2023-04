Aspettando Pasqua al Conservatorio Santa Chiara, un uovo di cioccolato per chi visita il museo

Passeggiare tra le opere d'arte, scoprire la loro storia e provenienza, saperne di più sugli autori che le hanno realizzate il tutto con un dolce contorno, che sa di cioccolato. Alla Fondazione Conservatorio Santa Chiara di San Miniato arriva il nuovo evento "Aspettando Pasqua... al Museo", in programma per questo sabato 8 aprile. A tutti coloro che visiteranno il museo del Conservatorio, dalle 15 alle 18, sarà regalato un uovo di cioccolato, fino ad esaurimento scorte. Una vigilia pasquale che incontra gusto e cultura, nell'obiettivo "di continuare il percorso di valorizzazione dell'importante museo - spiegano dalla Fondazione - e del complesso del Monastero di Santa Chiara nell'organizzare eventi sul territorio, per permettere ai cittadini, visitatori e turisti delle vere esperienze di conoscenza e approfondimento del patrimonio culturale, storico e artistico".

L'evento, organizzato in collaborazione con Unicoop Firenze sezione Soci Valdarno e con Menichetti Cioccolato di Montopoli Valdarno, è stato presentato questa mattina nelle sale del Conservatorio Santa Chiara alla presenza degli studenti dell'Istituto Cattaneo. "Nel 2022 sono stati circa 600 i visitatori al museo - ha detto il vicepresidente della Fondazione Santa Chiara Vittorio Gabbanini - sono numeri importanti in cui non sono compresi i 100 studenti che, con le loro famiglie, frequentano il corso di orientamento della Scuola Normale Superiore. Al momento nel 2023 sono stati 200 i visitatori, anche grazie all'ultima iniziativa di Soroptimist". L'assessore alla cultura del Comune di San Miniato, Loredano Arzilli, ha ricordato la collaborazione per la mostra su Napoleone Bonaparte nel 2021: "Stiamo lavorando per mettere in rete tutti i musei, non solo quelli civici che sono 5 ma anche tutti gli altri, compreso il Conservatorio Santa Chiara, così che tutti i turisti e visitatori possano girarli con un biglietto unico".

Oltre all'apertura di sabato 8, con il dolce omaggio dell'uovo di cioccolato, il museo della Fondazione Conservatorio Santa Chiara sarà visitabile anche a Pasquetta, dalle 11 alle 17. Dopo le festività continuerà la tradizionale apertura nei weekend, sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 11 alle 17 e, come ricordato dalla Fondazione, le visite sono prenotabili anche durante la settimana al numero 0571 43050 o via mail a segreteria@fcsc.it.