Piccole bellezze, libro presentato al MMAB di Montelupo

Giovedì 6 aprile presso il MMAB, Piazza Vittorio Veneto 11, la curatrice Anna Lia Galardini presenta il libro “Piccole bellezze. Pedagogia ed estetica nei servizi per l’infanzia”. L’entrata è gratuita, l’incontro si terrà a partire dalle ore 18:00.

Prima della presentazione sono previsti i saluti del vicesindaco Simone Londi, con l’introduzione affidata alla coordinatrice pedagogica del Comune di Montelupo Fiorentino, Jessica Magrini. Seguiranno poi gli interventi di Anna Lia Galardini, curatrice del libro, e di due autori, Tania Mariotti e Alessio Bertini.

Il libro è frutto di anni esperienza sul campo e di osservazione e mette in evidanza l’importanza delel scelte fatte nella quotidianità di un servizio per l'infanzia che apronoagli occhi dei bambini e degli adulti a piccole bellezze.

Sono aspetti che offrono una gratificazione estetica ed emozionale e rappresentano occasioni per stare bene e dare attenzione a ciò che l'esperienza del mondo consente. Assumere nei contesti educativi il valore del bello significa affinare la sensibilità e l'immaginazione dei bambini, alimentando così il loro potenziale espressivo, incoraggiando la capacità di riconoscere la bellezza, ma anche di preservarla, custodirla, condividerla.

Educare alla bellezza e con la bellezza richiede un nuovo modo di pensare gli spazi e le opportunità dei servizi per l'infanzia e della scuola in generale, per evitare banalità e ridondanza e prediligere cura e piacevolezza.

Gli educatori devono essere sostenuti a dare attenzione nelle loro pratiche alla dimensione estetica e a ricercare, nei luoghi che accolgono i bambini, occasioni che connettono curiosità ed emozioni, percezioni e apprendimenti.

Creare un ambiente amabile e bello richiede un'intenzionalità pedagogica nutrita da riflessioni che derivano dalle convinzioni e dalle competenze culturali degli educatori, i quali per primi devono essere capaci di uno sguardo aperto alla bellezza. La bellezza di un luogo educativo è quindi la conferma di una professionalità, ricca, aperta, che sa evolvere.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa