Pif presenta il suo ultimo libro al Cinema Pendola

Nel pomeriggio di ieri si è svolta la presentazione dell'ultimo libro di Pierfrancesco Diliberto in arte "PIF" "La disperata ricerca d’amore di un idiota" edito da Feltrinelli.

L'evento, che si è svolto al Cinema Pendola ed è stato promosso dal Consorzio Tutela del Palio e dal Santa Chiara Lab, è stato un grandissimo successo, la sala infatti a stento ha contenuto i tantissimi senesi e appassionati dell'autore che hanno seguito il dibattito e la proiezione del celebre episodio del "Il Testimone" che andò in onda su MTV quattordici anni fa diventando una sorta di pietra miliare di un modo di raccontare il Palio di Siena innovativo, senza filtri, ma molto oggettivo e coinvolgente.

Sotto la sapiente conduzione di Fiorino Iantorno direttore del Santa Chiara Lab si sono succeduti gli interventi tra cui quello di Antonio Carapelli Presidente del Consorzio Tutela del Palio, che ha tenuto a sottolineare il legame profondo tra la nostra città e Pif "il quale ha sempre dimostrato una sensibilità unica nei confronti delle nostre tradizioni secolari".

Lo storico Giovanni Mazzini ha illustrato il romanzo con un'attenta analisi dell'opera, entrando nel profondo del sentimento che ha mosso l'autore, Senio Sensi, che ai tempi dell'episodio proiettato era Amministratore Delegato (Area Immagine e Comunicazione) del Consorzio per la Tutela del Palio di Siena, ha raccontato di come furono quei giorni in cui cercò di far orizzontare l'autore durante le riprese. Poi è stata la volta di Pif che ha raccontato come sia nato l'amore profondo per Siena e per il Palio e di come la puntata andata in onda nel 2009 sia stata una delle cose più riuscite della sua carriera. Poi, senza smentire la sua vena ironica ha dichiarato "Punto alla cittadinanza onoraria”.

Il Consorzio ringrazia tutte istituzioni contradaiole presenti, le personalità intervenute a vario titolo e i tantissimi senesi che hanno risposto in massa all'iniziativa. Una serata densa di significato oltre che piacevolissima.

