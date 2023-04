"Popolo che canta non muore", cori in scena a Montespertoli con Prima Materia

Sabato 15 aprile alle 18:00 presso la sede dell’associazione Prima Materia (in via di Poppiano Cento a San Quirico in Collina) si svolgerà la decima edizione di "Popolo che canta non muore", una rassegna di cori accomunati da uno spirito ben sintetizzato dal titolo dell’iniziativa. Tutti i cori partecipanti, infatti, eseguono prevalentemente repertori di tradizione orale dall’Italia e dal mondo e sono generalmente progetti con una attenzione particolare alla massima inclusività dei partecipanti e con una sensibilità verso temi sociali (come la lotta contro le discriminazioni di ogni tipo, l’antifascismo, l’antirazzismo, il pacifismo).

Come di consueto anche in questa edizione farà gli onori di casa Vociperaria, il coro dell’associazione Prima Materia, per poi lasciare spazio al coro Cento Passi di Casalecchio di Reno, guidato da Gressi Sterpin, all’Or’coro di Vicopisano, guidato da Silvia Rusiguolo e Camilla Caparrini e al Coro Le Cicale di Mestre guidato da Giuseppina Casarin.

Oltre al concerto alle ore 18:00 (ad ingresso libero), sarà anche possibile partecipare ad un laboratorio nel quale ognuno dei quattro cori trasmetterà ai partecipanti un brano del proprio repertorio. Il laboratorio si svolgerà sempre nella sede di Prima Materia dalle 15:00 alle 17:00; non occorre prenotazione, al termine sarà richiesta una offerta libera in sostegno delle attività dell’associazione.

Fonte: Prima Materia