Premio Aramini, evento in programma il 22 maggio a Empoli

La data da segnare in agenda per non perdere l'edizione 2023 del premio "Una città per lo sport" è quella del 22 maggio: alle ore 21.15 al Palazzo delle Esposizioni in piazza Guido Guerra, si terrà la cerimonia di consegna del riconoscimento intitolato all'indimenticato assessore Albano Aramini. Sarà l'occasione per applaudire talenti dello sport, atleti, società sportive, ma anche figure che hanno portato o stanno portando in alto il nome della città grazie alle proprie competenze. Da sempre infatti, l'obbiettivo del premio alla 27esima edizione, è riconoscere il valore delle discipline e delle realtà presenti sul territorio, evidenziando l'importanza di fare sport e mettendo in luce coloro che, con impegno e indubbio spirito di sacrificio, hanno raggiunto traguardi di prestigio.

"Questo premio, al quale l'intera comunità empolese è sinceramente legata, vuole sottolineare i valori che sono legati al mondo dello sport a trecentosessanta gradi - sottolinea l'assessore allo Sport del Comune di Empoli, Fabrizio Biuzzi - A Empoli lo sport è ricco di società e talenti, di professionisti impegnati tutto l'anno per offrire occasioni di socializzazione, occasioni per condividere esperienze e anche per tagliare importanti traguardi: a tutti loro va il sostegno e il ringraziamento dell'amministrazione comunale che, anche con questa cerimonia, vuole ancora una volta porre l'accento pubblicamente su questo prezioso patrimonio".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa