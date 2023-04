Rapinato 38enne a Campi, via orologio da 10mila euro

Un 38enne cinese è stato aggredito e rapinato a Campi Bisenzio nella tarda serata di ieri. L'uomo aveva parcheggiato la sua auto davanti la sua abitazione quando tre persone incappucciate lo hanno bloccato da dietro e fatto cadere a terra per appropriarsi dell'orologio da 10mila euro (un Audemar Piguet) e del borsello con dentro 700 euro in contanti. Il rapinato non è rimasto ferito e ha potuto riferire ai carabinieri della compagnia di Signa che i malviventi avevano abiti scuri con cappuccio, parlavano italiano e avevano una carnagione olivastra. Sono fuggiti a piedi dopo il colpo.