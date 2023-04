Salute Donna, visite gratuite negli ospedali di Empoli, Fucecchio e San Miniato

Un calendario con dieci specialistiche mediche è quello proposto dagli Ospedali San Giuseppe di Empoli, San Pietro Igneo di Fucecchio e degli Infermi di San Miniato che hanno aderito all’iniziativa “Salute Donna” in collaborazione con Fondazione Onda. L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, organizza, nella settimana dal 17 al 22 aprile, l’ottava edizione dell’(H)Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Le oltre 250 strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offrono gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi in presenza e a distanza in alcune aree specialistiche.

Gli Ospedali di Empoli, Fucecchio e di San Miniato offrono un calendario vario di visite, dalla valutazione endocrinologica o neurologica, visite senologiche ginecologiche o uro-ginecologiche, cardiologiche, dermatologiche, fisiatriche, infine consulenze oncologiche e psicologiche.

Di seguito il dettaglio dell’offerta:

lunedì 17 aprile: consulenza neurologica dalle ore alle 15 presso il Day service blocco C 1 piano Ospedale San Giuseppe, consulenza psicologica alle ore 9.15 presso il Poliambulatorio Ospedale San Giuseppe (terzo piano stanza 395), visita fisiatrica alle ore 9.30 presso l’Ospedale degli Infermi a San Miniato (secondo piano, stanza 218)

martedì 18 aprile: consulenza psicologica alle ore 9.45 e alle ore 14 presso il Poliambulatorio (terzo piano stanza 395) Ospedale San Giuseppe, visita uro ginecologica alle ore 17.00, 17.20 e 17.40 presso il Poliambulatorio (stanza 307), visita fisiatrica alle ore 9.30 l’Ospedale degli Infermi a San Miniato (secondo piano, stanza 218)

mercoledì 19 aprile: visita senologica ore 9.00, 9.20 e alle ore 9.40 presso il Centro Donna (1° piano Blocco C stanza 116), cardiologica alle ore 8.00, 8.20 e ore 8.40 presso il reparto di cardiologia (piano 1° blocco C) Ospedale San Giuseppe, mentre la visita dermatologica alle ore 12.30, ore 12.50 e alle ore 13.10 presso l’Ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio (blocco C). Visita fisiatrica alle ore 9.30 l’Ospedale degli Infermi a San Miniato (secondo piano, stanza 218)

giovedì 20 aprile: consulenza endocrinologica alle ore 14, 14.30 e alle ore 15 presso il Centro Donna (Stanza n.115) e consulenza oncologica alle ore 16.30, ore 17.00, 17.30 presso il reparto di Oncologia Ospedale San Giuseppe

venerdì 21 aprile: visita ginecologica alle ore 9.30, 9.50 e alle ore 10.10 presso il Centro Donna (stanza 115)

E’ possibile prenotare soltanto una visita specialistica a scelta tra quelle indicate telefonando allo 0571/705456 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Fonte: Asl Toscana Centro