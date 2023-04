Sanità toscana, incontro del Terzo Polo al circolo Arci di Avane

Si terrà il prossimo 15 aprile alle ore 16,30 al Circolo Arci di Avane a Empoli un'importante iniziativa di Italia Viva Toscana e Terzo polo in merito al tema della sanità, fra pronto soccorso e le chilometriche liste di attesa.

Un quadro generale sulla situazione in Toscana e allo stesso tempo una serie di proposte per cercare di andare a risolvere quelle problematiche che vengono percepite quotidianamente dalla cittadinanza. Un incontro ma allo stesso tempo confronto con associazioni, medici, tutto il personale sanitario e i cittadini, dove si potrà dialogare su un tema così delicato ed attuale, come la sanità.

Sarà presente Alessandro Cosimi, responsabile per Italia Viva della sanità in Toscana, oltre che tutti gli operatori del settore.

Tra le proposte che si vogliono mettere in campo vi è la possibilità per le liste d'attesa, ad esempio, di affidare alle strutture accreditate le prestazioni che il pubblico non riesce ad erogare nei tempi previsti per smaltire le restanti 68 milioni di prestazioni ed allo stesso tempo riorganizzare il processo di presa in carico, prevedendo un solo cup.

Per il pronto soccorso si spazia dall'aumento del numero dei posti letto fino alla necessità di ritoccare verso l'alto le indennità, riconoscendo il lavoro nel pronto soccorso come usurante e garantendo così un'idonea copertura assicurativa per il reclutamento dei medici.

Sono solo alcune delle tante proposte che il Terzo Polo intende condividere in questa serata di confronto.