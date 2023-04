Lungo le vie alzaie: passeggiata a 6 zampe esplorando l'Arno e il Parco fluviale. Questo l'appuntamento della 'sgambata' organizzata dal Lions Club Empoli e della clinica veterinaria Croce Azzurra con il patrocinio del Comune di Empoli in programma per domenica 16 aprile alle 10 in piazza Matteotti. La quota d'iscrizione è di 10 euro per cane più padrone, in solitaria invece 5. Il ricavato sarà devoluto al canile municipale e associazione Arca.