So.Ges prende altri due alberghi nel Fiorentino: uno è a Certaldo

Novità in Toscana tra il Chianti e l'Empolese Valdelsa per il Gruppo So.Ges, gestito da Paolo e Andrea Galardi, padre e figlio. È arrivato l'annuncio dell'acquisizione di due nuove strutture ricettive, Park Hotel e Podere Mezzastrada, entrambe in gestione e sulle colline del Chianti.

Il primo è un hotel 4 stelle con 43 camere e piscina a Barberino Tavarnelle e oltre al leisure, fanno sapere da So.Ges, "sarà un punto di riferimento per il turismo business e per i gruppi visto la posizione strategica e l’importante indotto commerciale in zona." L'altro è a Certaldo, "comprende 20 appartamenti e farà parte del brand di hospitality Place of Charme, creato da So.Ges nel 2018".

Il Gruppo So.Ges, tra le principali realtà dell’ospitalità nel settore alberghiero e congressuale in Italia con hotel e resort 4 stelle a gestione diretta, ha otto strutture in gestione.

Andrea Galardi, Founder e CEO del Gruppo So.Ges, afferma: “Siamo orgogliosi di iniziare un nuovo percorso con la gestione di queste due strutture. Non solo consolidiamo ulteriormente la nostra offerta hospitality, ma continueremo a costruire nuove sinergie con le realtà locali e con il territorio, visto che ci troviamo in una zona, quella del Chianti, rinomata in tutto il mondo.”