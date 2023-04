Sorpresa azzurra al 46° Torneo Internazionale Under 18 Città di Firenze

Prime sorprese al 46* Torneo Internazionale Under 18 "Città di Firenze". La numero uno al femminile l'americana Ashton Bowers esce subito dalla manifestazione ad opera dell'azzurra Diana De Simone che dopo aver perso il primo set 63 conquista gli altri due set sempre per 63 grazie ai suoi angoli mancini che hanno messo in difficoltà la giocatrice a stelle e strisce.

“L’anno scorso ho viaggiato moltissimo ottenendo alcuni buoni risultati – spiega De Simone da qualche anno sotto la guida di Andrea Roscioli all’ASD Tennis Project Roma –. c’è stato uno spiraglio per partecipare agli Australian Open Junior 2023, ma con la Federazione abbiamo deciso di andare in America e giocare più partite possibile; l’obiettivo è quello di riuscire a giocare il tabellone principale di un Major già in questa stagione. Il mio tennista preferito è Federer, lo ammiro per le sue gesta dentro e fuori dal campo sin da quando ero piccola. A livello personale, spero di poter entrare in top 10 WTA un giorno; sono consapevole della difficoltà di un target del genere, ma ce la metterò tutta per riuscirci”.

Sempre nella parte alta del tabellone femminile prosegue la sua corsa Vittoria Paganetti (8) che si sbarazza con un duplice 63 della belga Jeline Vandromme ed ora se la vedrà con la ceca Julie Pastikova che ha superato 62 67 61 Galatea Ferro. Buon risultato anche per la siciliana Gaia Greco che prevale sulla lituana Laima Vladson 16 62 62 Nella parte bassa del tabellone femminile avanza la campionessa assoluta toscana Viola Turini che supera l'altra giocatrice Usa Ria Bhakta per 62 61.

"Sono contenta sto giocando bene - spiega Turini - adesso mi alleno a Pontedera con il maestro Leonardo Azzaro e stiamo lavorando molto anche dal lato fisico per essere pronta a sfide di livello più alto".

Bene anche Francesca Gandolfi (5) che ha la meglio sulla lituana Emilija Pranyte 63 62 e adesso se la vedrà con Ekaterina Ivanova che ha superato non senza problemi l'under 14 toscana Vittoria Vignolini, che ha usufruito di una wild card, per 60 26 64.

Nel maschile continua la sua corsa il primo favorito lo statunitense Alexander Frusina che prevale su Andrea Meduri 63 41 e ritiro dell'italiano. Bene i colori azzurri con la facile vittoria di Carlo Alberto Caniato sul canadese Matthias Uwe Kask per 61 61. L'emiliano ora se la vedrà con il quarto favorito il tedesco Yannik Kelm [4] (61 63 a Coccola). Buona prova per Filippo Romano contro il rumeno Calin Teodor Stirbu con risultato finale di 63 63 per l'azzurro. La partita più entusiasmante della giornata è stata quella tra l'azzurro Felipe Virgili Berini e il ceco Lukas Velik con affermazione del primo per 26 76 76 con tie break finale chiuso 10-8.

Escono invece sconfitti Giacomo Nosei nel match con il tedesco Justin Engel per 5-7 6-4 6-4 e Vulpitta contro il sesto favorito Timofei Derepasko con il punteggio di 67 64 61 ed ora negli ottavi si affronteranno proprio i due vincitori per un posto nei quarti.

Iniziati anche i tornei di doppio con favoriti nel maschile la coppia americana tedesca composta da Alexander Frusina e Yannik Kelm con i due cechi secondi favoriti Jakub Filip e Lukas Velik mentre nel femminile sono il duo USA Ashton Bowers e GER Carolina Kuhl le prime teste di serie e la coppia azzurra composta da Francesca Gandolfi e Greta Greco Lucchina le numero due.

Ingresso libero al Circolo del Tennis Firenze con inizio degli incontri alle 9,30

Fonte: Ufficio Stampa