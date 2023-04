Spid per giovani, stranieri e genitori: un aiuto a Castelfranco in 5 incontri

Non tutti “viaggiano” sul web alla stessa velocità. A volte fa comodo poter avere un supporto che faciliti l’utilizzo di servizi digitali e app che ormai sono diventati indispensabili nella vita di tutti i giorni.

È appunto nell’obiettivo di fornire un supporto alla cittadinanza, ed aiutare chi ha qualche difficoltà, che il Comune di Castelfranco di Sotto ha promosso l’iniziativa “Spid in tour”.

Si tratta di cinque incontri di facilitazione digitale rivolti a chiunque abbia necessità di migliorare le proprie capacità informatiche nell’utilizzo di servizi digitali di uso quotidiano per i quali è principalmente richiesta l’identità digitale Spid. Ogni incontro sarà incentrato su una specifica area di interesse e rivolto a categorie diverse.

La finalità generale del progetto – che è stato realizzato grazie al supporto del Servizio Civile Digitale - è garantire che i cittadini siano in grado di utilizzare la rete e i suoi contenuti, cercare dati e informazioni e gestirle all’interno di ambienti digitali, interagire con gli altri attraverso le tecnologie e quindi partecipare alla vita sociale, beneficiando della cosiddetta cittadinanza digitale. Per questo motivo ogni cittadino deve conoscere le regole minime della rete e saper gestire un’identità digitale.

18APP

Si parte giovedì 13 aprile (alle ore 16.00) con l’incontro su 18APP che si terrà nella sala della Mediateca (in Piazza XX Settembre, 7 a Castelfranco). L’appuntamento è rivolto ai ragazzi e alle ragazze nati nel 2004, destinatari del bonus cultura. Durante l’incontro verranno fornite informazioni su come funziona il sito 18app. Inoltre, i neo-maggiorenni avranno la possibilità di creare l’identità digitale, indispensabile per poter accedere al bonus, direttamente in loco.

SCUOLA-GENITORI

Si prosegue sabato 15 e 22 aprile (alle ore 9.00) con due incontri dedicati alla Scuola e indirizzati ai genitori. Gli appuntamenti – il primo presso la Mediateca (Piazza XX Settembre, 7) e il secondo presso la Biblioteca di Orentano (Via Martiri della Libertà, 24) - serviranno a spiegare l’utilizzo dei servizi scolastici, in particolare il sito ARGO e l’app DIDUP per poter scaricare pagelle e pagellini, consultare ed effettuare pagamenti, prenotare i colloqui online con gli insegnanti etc.. Inoltre sarà illustrato il funzionamento del portale polifunzionale del comune di Castelfranco di Sotto per poter effettuare l’iscrizione a mensa e trasporti o rinunciare a tali servizi, e il sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito per consultare lo stato della domanda di iscrizione alla scuola.

E-MAIL

Sabato 29 aprile alle ore 9.00 presso la Mediateca (Piazza XX Settembre, 7) si terrà un incontro, rivolto principalmente alle persone anziane e straniere e a chiunque voglia partecipare, incentrato sulla creazione di una casella mail personale e sull’utilizzo dei servizi ZeroCode (per poter prenotare analisi del sangue e visite specialistiche) e SaltaFila Poste (per prenotare il proprio posto allo sportello postale).

SERVIZI SANITARI

Sabato 6 maggio alle ore 9.00 presso la Mediateca (Piazza XX Settembre, 7) si terrà l’incontro dedicato ai servizi sanitari. Sarà spiegata la modalità di accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e al CUP 2.0 da cui è possibile scaricare il Green Pass e il libretto vaccinale, i referti degli esami effettuati, i certificati di malattia e di ricoveri, così come le ricette elettroniche relative a esami o farmaci. Inoltre, verranno presentate le procedure utili a rilasciare la delega necessaria per permettere a un’altra persona di accedere al FSE.

Per accedere alla maggior parte dei servizi è necessario possedere un’identità digitale. Durante gli incontri sarà offerta assistenza in tale ambito a chi ne avesse bisogno con la possibilità di creare lo SPID direttamente in loco grazie a una postazione itinerante.

Per partecipare è consigliata la prenotazione telefonando al 0571 487205.

Altri contatti:

e-mail: serviziodigitale@comune.castelfranco.pi.it | e-mail: urp@comune.castelfranco.pi.it

tel. 0571 487250 lun - ven: 9.00 - 12.00

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa