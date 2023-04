Tennis, U18 Città di Firenze al via con 25 nazioni

Dopo le due giornate di qualificazione inizia ufficialmente la 46° edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 Città di Firenze con i primi turni dei tabelloni principali maschile e femminile.

Al via ben 25 nazioni con le conferme come primi favoriti, in entrambi i tabelloni, dei giovani americani. Infatti al maschile il numero uno è Alexander Frusina n.46 al mondo junior e a livello femminile è presente Ashton Bowers numero 48 delle classiche junior rosa e testa di serie numero uno. Tra i boys da seguire il numero due il ceco Jakub Filip (49) e il numero 4 il tedesco Yannik Kelm (99) accreditato della testa di serie numero 4 mentre come numero tre, grazie alla 94esima posizione del ranking giovanile, l’azzurro Fabio De Michele.

Nel femminile la favorita della parte bassa del tabellone è la tedesca Carolina Kuhl (80) mentre parlano italiano la terza e la quarta testa di serie con Emma Ottavia Ghirardato (101) e Greta Greco Lucchina (107). Da seguire anche Ekaterina Perelygina [7] e l’israeliana Liam Oved [6] atlete di livello internazionale.

Tra le qualificate al main draw ha espresso potenza e grande forza la giovanissima austriaca Lilli Tagger.

Lo scorso anno sono arrivate le affermazioni di Lorenzo Ferri al maschile su Federico Bondioli e di Georgia Pedone nel femminile in finale su Federica Urgesi che non potette disputare la finale per un infortunio occorso proprio prima della sfida. Proprio la finalista a inizio 2023 ha conquistato il titolo di doppio femminile agli Australian Open junior insieme alla slovacca Renata Jamrichova.

Le finali sono previste nel giorno di Pasquetta come tradizione (lunedì 10 aprile). Il tabellone principale prevede 32 giocatori nel maschile e 32 nel femminile e a questi si aggiungono i tornei di doppio.

Il direttore del torneo è il maestro Giovanni Del Panta mentre come giudice arbitro della manifestazione è stato designato Guido Pezzella.

Durante la manifestazione l'accesso al torneo sarà libero e sarà una grande occasione per i tanti appassionati di poter vedere dal vivo i futuri campioni del tennis mondiale. Il Circolo del Tennis Firenze 1898 si trova nel polmone verde della città, all'interno del Parco delle Cascine, con la sua tradizione centenaria e soprattutto un luogo dove è bello poter seguire incontri divertenti e appassionanti.