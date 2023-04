Tragedia vicino Arezzo, muore 19enne sul Frecciarossa

Un 19enne è morto sul treno che stava andando verso Milano. Il Frecciarossa 9634 era nei pressi di Arezzo, in Toscana, verso le 13.45 di mercoledì 5 aprile, quando è avvenuta la tragedia.

Il giovane, di origini svizzere, era con la classe in gita scolastica. Subito è scattata l'indagine della polizia ferroviaria di Arezzo. Stando a una prima ricostruzione il giovane potrebbe essere deceduto a causa di un boccone andato di traverso.

I soccorsi sono saliti sul treno fermatosi vicino Arezzo, ma non hanno potuto far altro che constatare la morte del giovane. La pm ha aperto un fascicolo. La salma del giovane è a disposizione della magistratura all'ospedale San Donato, per un'eventuale autopsia.