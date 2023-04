Turisti derubati, i carabinieri ritrovano gli zaini con all'interno un tablet

Grazie all'intervento dei carabinieri di Cecina, è stata recuperata la refurtiva di una coppia di turisti italiani residenti in Svizzera. I turisti avevano subito il furto di due zaini, di cui uno conteneva un tablet. Gli investigatori hanno localizzato la refurtiva nei pressi della stazione ferroviaria di Bolgheri, lungo la vecchia Aurelia. Giunti sul luogo hanno ritrovato gli zaini rubati lungo l'argine della strada. La rapidità di intervento dei Carabinieri ha impedito ai ladri di asportare il contenuto degli zaini. In corso le indagini per risalire all'identità dei responsabili del furto. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari dopo aver formalizzato la denuncia.