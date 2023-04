"Verso il 25 Aprile", Camusso e Nardini all'evento dell'Anpi di Santa Croce

"Verso il 25 aprile" è l'iniziativa, targata Anpi Santa Croce sull'Arno, in programma per questo venerdì 7 aprile che prevede un focus sui diritti delle donne. A parlarne, in particolare con riferimento alla Costituzione, sarà la senatrice Susanna Camusso. Alla conversazione, coordinata da Tania Benvenuti e Carla Zucchi, parteciperà anche Alessandra Nardini assessora della Regione Toscana per le pari opportunità e la cultura della Memoria.

L'appuntamento è alla sede dell'Anpi, dalle ore 17, in corso Giuseppe Mazzini 117 a Santa Croce sull'Arno.