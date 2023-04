Via Crucis, cambia la viabilità a Empoli

Nella serata di venerdì 7 aprile 2023, in città, come comunicato nei giorni scorsi, si terranno le processioni della Via Crucis, in occasione della Santa Pasqua. Per permettere lo svolgimento di queste iniziative, tutelando la sicurezza della circolazione stradale e di tutti i partecipanti, sono necessari alcuni provvedimenti di viabilità temporanei.

In particolare, in occasione della Processione della Via Crucis organizzata dalla parrocchia dei SS Simone e Giuda a Corniola, che inizierà dalla Cappella di via Volta (zona Carraia) per proseguire in piazza Einstein, via Volta, via Torricelli, via Copernico, via Bonistallo, via Volta, via Marconi, via Galvani, giardino di via Volta, via Einstein e via Volta, dalle ore 21.30 alle ore 23.30 è prevista la sospensione della circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al transito della processione.