A Pisa il primo corso in Toscana di formazione/simulazione per la procreazione medicalmente assistita

Parte a Pisa in Aoup, primo ospedale in Toscana e fra i pochi centri a livello nazionale a effettuarlo, un corso di formazione/simulazione avanzata per la procreazione medicalmente assistita (Pma) con i simulatori di pick-up ovocitario e transfer embrionario. Il corso in Medicina della riproduzione dal titolo “Progetto Genus” - di cui è responsabile scientifico il dottor Vito Cela (foto), che in Aoup dirige il Percorso infertilità/procreazione medicalmente assistita - si terrà il 20 aprile all’Ospedale Santa Chiara (Edificio 5, Aula Pma, II piano, inizio alle 8.30). Direttori del corso il dottor Pietro Bottone, direttore del Dipartimento materno-infantile e il professore Tommaso Simoncini, direttore dell’Unità operativa di Ostetricia e ginecologia 1 dell’Aoup.

Il pick-up ovocitario e il transfer embrionario sono procedure fondamentali della procreazione medicalmente assistita, la loro simulazione permette di attuare un programma di training standardizzato e sicuro. Si possono infatti ripetere più volte procedure ad alto rischio per migliorare via via la performance e apprendere, prima di procedere con la formazione diretta sul paziente. Il simulatore PickUpSim™ che verrà utilizzato durante il corso si compone di un ampio monitor ecografico con una sonda trans-vaginale che permette scansioni in sezione trasversale e longitudinale e un pedale che simula l’aspirazione follicolare.

Grazie al feedback che mima la resistenza dei tessuti al passaggio dell’ago e all’utilizzo di immagini tratte da casi clinici reali, si raggiunge un alto livello di realismo. TransferSim™ è invece un simulatore innovativo ad alta fedeltà della procedura di trasferimento embrionale eco-guidata, progettato per il miglioramento delle abilità cliniche e psicomotorie. Questo corso teorico pratico si avvale della presenza di esperti in fisiopatologia della riproduzione umana e tecniche di Pma e affianca alle sessioni pratiche di simulazione sessioni teoriche sulle tecniche oggetto di training