A Pontedera un convegno sul paesaggio

"Paesaggi in evoluzione, paesaggi in transizione". E' il titolo della giornata di studio, in programma il 13 aprile al Museo Piaggio, con la presenza di relatori di prestigio e di notevole competenza scientifica in ambito paesaggistico in arrivo dalla Toscana e da molti ambiti accademici di livello nazionale. Un incontro che farà base a Pontedera, organizzato dall'Unione Valdera con il patrocinio di Fondazione Piaggio, Ecofor Service, dipartimento di architettura dell'Università di Firenze, associazione italiana di architettura del paesaggio, Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Pisa, Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali delle province di Pisa Lucca e Massa Carrara e del Collegio dei geometri di Pisa.

"In un periodo storico così complesso come quello che stiamo vivendo diventa importante riflettere sull'evoluzione dei nostri paesaggi come risorsa imprescindibile per poter riconnettere l'uomo con la biodiversità e la sostenibilità dell'ambiente", viene spiegato dai promotori del convegno.

Altra cosa da sottolineare è quella di come proprio l'apporto di conoscenze e competenze sui paesaggi che connotano le nostre realtà e località sia fondamentale per combattere anche le difficoltà legate ai mutamenti climatici, trovando soluzioni per venire incontro ai nuovi scenari che si sono aperti e che rischiano di avere conseguenze molto pericolose.

