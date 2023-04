Associazione Archeosofica, nuovi eventi a Empoli

L'Associazione Archeosofica continua le attività presentando altri undici incontri ad ingresso libero che spazieranno su argomenti di grande fascino ed interesse quali I Cavalieri Templari con il simbolismo della spada e il Tempio Gotico, Il simbolismo dei Sogni, il significato dello Zodiaco, del Labirinto e del mito di Teseo; parleremo anche di Alchimia con la Pietra Filosofale e l'Athanor per concludere con la metafisiologia, i corpi energetici ed i chakras.

Il primo appuntamento dal titolo "La Via della Spada tra oriente ed occidente" si terrà giovedì 13 aprile alle 21.15 presso la Coop Geos in Via Luigi Pirandello 40 a Empoli.

Sono numerose le leggende nelle quali la spada ha un ruolo prestigioso ed essenziale per il cavaliere che la impugna: ricordiamo Excalibur la magica spada che solo Artù, grazie alla sua nobiltà d'animo, poté estrarre dalla roccia diventando così Re, oppure è nota anche Durlindana, spada angelica che il paladino Orlando ricevette in dono da Carlo Magno. L'occidente non è l'unico che vanta una tale adorazione per la spada, in Giappone la spada per secoli è stata venerata quasi come una divinità. Ma sono moltissime le tradizioni che attribuiscono all’arma bianca un valore mitico e divino, segno di una valenza universale di questo simbolo; possiamo scorgere quindi dei tratti simbolici antichissimi e ripetuti nei secoli, tanto da poter parlare di una vera e propria Via della Spada.

Per informazioni contattare il 334 9715537 o info.empoli@boxletter.net

13 aprile LA VIA DELLA SPADA TRA ORIENTE E OCCIDENTE

20 aprile IL MISTERO DEI TEMPLARI

27 aprile IL TEMPIO GOTICO

4 maggio IL LINGUAGGIO DEI SOGNI

11 maggio IL SIMBOLISMO ASTROLOGICO

18 maggio VIAGGIO AL CENTRO DEL LABIRINTO

25 maggio LA PIETRA FILOSOFALE

8 giugno L''ATHANOR: IL FORNELLO DEGLI ALCHIMISTI

15 giugno INDAGINE SUI CORPI ENERGETICI

22 giugno I TRE ASPETTI DELL'EGO

29 giugno I CENTRI DI FORZA O CHAKRAS

