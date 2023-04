Guadagnino diventa produttore e cerca giovani attori a Siena

Al via una nuova opportunità di casting in Toscana finalizzata alla ricerca di ragazzi e ragazze per il film Diciannove, opera prima del regista Giovanni Tortorici, prodotta dalla società Frenesy di Luca Guadagnino. Le riprese del film saranno realizzate a Siena a partire da maggio 2023.

Figure cercate

La ricerca della produzione è finalizzata a selezionare un giovane contradaiolo di età compresa tra i 13 e i 15 anni e la sua compagnia di amici per girare alcune scene del film.

Possono dunque candidarsi al provino ragazzi e ragazze che rientrano in detta fascia anagrafica (13 – 15 anni) e che provengono dalle contrade e scuole di Siena e dintorni.

Modalità di candidatura

Le candidature saranno accolte entro la scadenza del 15 aprile 2023. Entro tale termine occorrerà inviare via email all’indirizzo diciannovecasting@gmail.com, un breve video di presentazione e scrivere nell’oggetto:

nome / cognome / età / residenza / recapito di un genitore.

Fonte: Toscana Film Commission