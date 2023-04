Rinvenuto cadavere nei boschi di Figline, pochi elementi per le indagini

Non sono note le generalità del cadavere ritrovato in avanzato stato di decomposizione ieri pomeriggio in un bosco di Figline, nel comune di Figline e Incisa Valdarno. Una coppia che stava passeggiando ha notato il corpo e ha allertato le forze dell'ordine. Giunti vigili del fuoco, carabinieri e sanitari inviati dal 118. Il cadavere non aveva documenti e nonostante indossasse alcuni indumenti non è stato possibile capire neppure il sesso, oltre che all'età. Ci penseranno gli accertamenti all'istituto di medicina legale di Firenze a dare elementi in più per le indagini.