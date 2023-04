Complimenti a Claudia Mattii, neodottoressa con 110 e lode

C'è una nuova laureata in città, complimenti a Claudia Mattii!

Martedì 4 aprile presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa la neodottoressa Claudia Mattii di San Miniato al termine del suo brillante percorso di studi ha discusso la sua tesi di laurea avente ad oggetto lo studio di una nuova possibilità di trattamento farmacologico del cancro al colon non resecabile. Claudia Mattii ha riportato la votazione di 110, lode e dignità di stampa con aggiunta dei complimenti del presidente della commissione di laurea magistrale.

Il titolo completo della tesi di laurea magistrale è "Firma di espressione genica immuno-relata come potenziale marcatore predittivo del beneficio dell’aggiunta di Atezolizumab a FOLFOXIRI e Bevacizumab come terapia di prima linea in pazienti con tumore del colon metastatico. Analisi traslazionale dello studio AtezoTRIBE". La relatrice è la professoressa Chiara Cremolini, correlatrice la dottoressa Carlotta Antoniotti.

Questa la dedica della tesi: "Alle persone che lottano contro il cancro e alle loro famiglie, che non vedono una fine senza speranza ma una speranza senza fine".