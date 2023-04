Congelata villa in Lucchesia riconducibile all'ex presidente della Corte suprema venezuelana

Una villa riconducibile a un venezuelano nella black list di tanti stati mondiali è stata bloccata a Capannori. In provincia di Lucca la guardia di finanza è intervenuta per un congelamento amministrativo per la villa L'Uccelliera, situata quasi al confine con Collodi (Pescia, Pistoia). È riconducibile a Maikel Josè Moreno Perez, 59 anni, che per le sue decisioni agevolò l'ascesa al potere del dittatore Maduro.

Presidente e ex vicepresidente della Corte suprema di Giustizia del suo Paese, è nella lista di sanzionati dell'Unione Europea. L'UE lo considera responsabile di aver "sostenuto e facilitato le attività e le politiche del governo che hanno compromesso la democrazia e lo stato di diritto in Venezuela" e lo accusa di essere "responsabile di azioni e dichiarazioni che hanno usurpato l'autorità dell'Assemblea nazionale" venezuelana. Su di lui grava anche una taglia da 5 milioni negli USA.

Moreno comprò, forse tramite un trust, nel 2016 la villa per più di due milioni di euro. È intestata alla moglie Debora Menicucci, modella italo-venezuelana che ha vissuto saltuariamente lì col padre prima della pandemia. Adesso la casa è nella disponibilità dell'Agenzia del Demanio.