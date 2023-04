Controlli antidroga nel parco Pionta: sequestrato un etto di hashish

Ieri i carabinieri di Arezzo hanno effettuato una serie di controlli per contrastare l'uso di sostanze stupefacenti e la criminalità diffusa. I controlli si sono concentrati sulla circolazione stradale e nei parchi pubblici della città dove il problema dello spaccio e uso di droghe è più evidente.

Sono state utilizzate quattro pattuglie del Nucleo Operativo Radiomobile e della Stazione, alle quali si è unita l'unità cinofila "Batman", proveniente dal Centro Cinofili Carabinieri di Firenze e specializzata nella ricerca di stupefacenti. Durante le attività di controllo, condotte nel parco Pionta, il cane ha fiutato e segnalato la presenza di stupefacente interrato e già pronto per la vendita. I militari hanno sequestrato un etto di hashish suddiviso in dosi pronte per la vendita e sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi.

I controlli hanno anche permesso di rintracciare e arrestare un uomo italiano di 62 anni, su cui pendeva un ordine di carcerazione per una condanna definitiva per il reato di banca rotta fraudolenta e di deferire alla locale Autorità Giudiziaria una donna già nota alle FF.PP. per essersi rifiutata di fornire le proprie generalità, dopo essere stata trovata in possesso di due coltelli il cui porto è risultato ingiustificato. La donna è stata ulteriormente denunciata per aver violato il divieto di ritorno nel comune di Arezzo imposto dal Questore. Inoltre, uno straniero è stato denunciato per inosservanza sulle norme di soggiorno sul territorio nazionale.