Controlli nel Pratese: arrestato un pusher e un ladro. Identificati due minorenni autori di rapine a coetanei

I carabinieri di Prato hanno intensificato i controlli del territorio per proteggere la sicurezza urbana e reprimere lo spaccio di droga. Nel corso dei controlli due persone sono state arrestate, e tre denunciate.

Tra questi un rumeno pluripregiudicato, fermato per furto di abbigliamento dal valore di 1.400 euro da un negozio. L’uomo è stato riconosciuto dal titolare dell'attività commerciale come l’autore di un furto analogo commesso il giorno precedente presso il solito negozio. L'arresto è stato convalidato e per lui è scattata la misura cautelare del divieto di dimora a Prato e provincia. L'altro arresto ha riguardato un pusher marocchino di 38 anni, colto mentre cedeva una dose di cocaina ad un uomo residente a Montemurlo che era segnalato alla locale prefettura.

Un giovane magrebino di 23 anni pregiudicato, invece, nonostante il divieto di ritorno a Prato, è stato sorpreso a vendere cocaina ad un 46enne di Pistoia, ma è riuscito a fuggire dopo una fuga rocambolesca per i campi durante la quale aveva scagliato anche alcune pietre, raccolte in un ruscello, contro i militari.

Tre giovani di 14 e 15 anni sono stati invece denunciati per due rapine con coltello ai danni di coetanei commessi lo scorso 28 e 29 marzo nel quartiere San Giusto.