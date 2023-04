Corso di addetto alla ceramica a Montelupo: come candidarsi

La ceramica è il tratto più rappresentativo del settore artigiano a Montelupo Fiorentino: qui da sette secoli si produce ceramica senza soluzione di continuità e il distretto conta ancora un elevato numero di addetti.

Oltre 40 aziende, fra piccole e medie, che hanno fatturati di tutto rispetto per quanto riguarda l’export.

Montelupo viene riconosciuto anche a livello internazionale come centro di produzione della ceramica artistica e accoglie una realtà divenuta ormai più unica che rara, quella della Scuola della Ceramica.

Un luogo di ricerca, documentazione e studio in cui è stato fatto un grande lavoro di approfondimento sulle tecniche tradizionali, ma dove vengono portate avanti anche sperimentazioni sulle lavorazioni più innovative.

La scuola rappresenta il luogo ideale per la trasmissione dei saperi e la formazione e riqualificazione professionale.

Ogni anno vengono proposti corsi di diverso livello, pensati per varie tipologie di utenze. A breve partirà un corso professionalizzante rivolto a tutti coloro che desiderano acquisire competenze specifiche e che pensano a un futuro nel settore.

Il corso di qualifica per “addetto alla realizzazione di manufatti in ceramica”, è riconosciuto a livello regionale e permette di approfondire tutte le tecniche di base del ciclo di produzione della ceramica artigianale ed artistica, con un’introduzione sulle tecnologie innovative, come ad esempio il 3D.

Il corso tratta le principali tecniche ceramiche nell’arco di 900 ore articolate fra teoria pratica e stage; è a pagamento e c’è tempo fino al 21 aprile per iscriversi.

Per tutti gli approfondimenti consultare il sito www.scuolaceramica.com e per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla Scuola della Ceramica: Via Gramsci, 8 - Montelupo Fiorentino (FI) Telefono: 0571 1590007 info@scuolaceramica.com

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa